Сбербанк России запустил новый биометрический проект: идентификация банкоматом клиента по лицу. ATM-устройство с этой функцией размещено в Agile-офисе Сбербанка в Москве на Кутузовском проспекте, 32. После создания биометрического шаблона банкомат позволяет выполнять все безналичные операции, доступные в личном кабинете, без использования карты.

Как сообщили в кредитной организации, пилот будет проводиться до конца 2017 г. По его итогам будет принято решение о дальнейшем развитии устройств самообслуживания с функцией идентификации клиента по лицу.

Еще одна технология, которую Сбербанк в настоящее время тестирует в Agile-офисе — видеоконсультирование клиентов на устройстве самообслуживания. Нажав на кнопку «Видеосвязь» на банкомате, клиент увидит на его экране консультанта, который поможет осуществить необходимые операции.

Кроме того, в июле этого года Сбербанк запускает в промышленную эксплуатацию устройства самообслуживания с технологией NFC, которая позволяет клиенту совершать операции без ввода карты в устройство. К концу июля будет запущено 2 000 устройств с NFC-модулями. Они будут доступны для держателей карт Сбербанка. На данном этапе клиенты смогут совершать все операции (кроме смены пин-кода) по бесконтактным картам кредитной организации. К сентябрю этого года данный функционал станет доступен держателям карт других банков.

«Пилотируя инновационные технологии в устройствах самообслуживания, мы ориентируемся исключительно на потребности наших клиентов, — отметил вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев. — Биометрия, видеоконсультирование, NFC — во всех этих областях мы видим большие перспективы. При этом скорость и масштабы внедрения этих технологий будут зависеть от того, насколько они будут востребованы нашими клиентами сегодня и завтра».

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