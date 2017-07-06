Южнокорейский разработчик системного ПО — компания TmaxSoft и российская R-Style Softlab подписали соглашение о стратегическом партнерстве по подготовке и выводу на отечественный рынок банковского сектора автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6, работающей на южнокорейской СУБД Tibero.

Компании-разработчики договорились о проведении во втором полугодии 2017 года комплексного и нагрузочного тестирования RS-Bank V.6 на базе СУБД Tibero и, при необходимости, осуществлении соответствующих интеграционных доработок, чтобы гарантировать конечным заказчикам сквозную совместимость АБС и технологической платформы. По окончании указанных работ партнеры предложат клиентам российского банковского сектора, включая, тех, кто оказался в санкционных списках США, автоматизированную банковскую систему RS-Bank на новой СУБД, не подверженной подобным рискам.

Кроме того, новую СУБД Tibero отличает существенно более низкая стоимость лицензий и технической поддержки по сравнению с продуктами традиционных западных игроков. Из всех предлагаемых в настоящее время на рынке СУБД корпоративного класса Tibero является максимально совместимой альтернативой решениям традиционного западного поставщика СУБД для АБС. Таким образом, банки получат возможность использовать готовое решение АБС со значительно более низкой стоимостью владения и операционными расходами на поддержку.

«R-Style Softlab имеет широкую клиентскую базу, а наше флагманское решение АБС RS-Bank установлено в большом количестве российских кредитных организаций, уже использующих систему управления базами данных Oracle. Поэтому нам важно не создавать новое решение под другую СУБД, а обеспечить банкам комфортный переход в случае необходимости ее замены, — отметил заместитель гендиректора R-Style Softlab Лев Френкель. — Мы заинтересованы в том, чтобы предоставить текущим клиентам больше гибкости в использовании АБС и повысить ее привлекательность для новых банков. Сотрудничество станет выгодным и для TmaxSoft, оно расширит возможности нашего партнера для продвижения своей технологии в России».

Старт совместных продаж запланирован на начало 2018 года.

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