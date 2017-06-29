В конце июля 2017 года начнется тестирование решений для Национальной биометрической платформы (НБП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина. Последний курирует участие российских банков в данном проекте.

О своем участии в тестировании уже заявили ВТБ24, Россельхозбанк, Бинбанк и Росбанк. По мнению экспертов, применение биометрии позволит сократить время на обслуживание банковских клиентов. В то же время специалисты опасаются, что биометрические данные могут стать легкой добычей для злоумышленников.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, уже к октябрю 2017 года российские банки должны получить от Минкомсвязи и «Ростелекома» готовое решение по сбору и регистрации биометрических параметров граждан — изображений лица и голосовых слепков. Планируется, что к декабрю кредитные организации смогут опробовать эти решения, после чего технологии сбора биометрических параметров и формирование биометрических шаблонов будут внедрены на практике.

Национальная биометрическая платформа (НБП) создается на базе «Ростелекома» и будет запущена до конца этого года. Благодаря ей россияне смогут совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта. Так, гражданин сможет открыть вклад и получить кредит, не посещая офис кредитной организации.

Кроме того, сейчас Госдума рассматривает законопроект, позволяющий проводить удаленную идентификацию через портал госуслуг. Как следует из документа, новому клиенту нужно будет один раз явиться в банк для получения логина и пароля от портала госуслуг. В дальнейшем гражданин сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия.

«Сбор биометрических параметров россиян и в дальнейшем проверка их по биометрическим данным станет возможным благодаря НБП, — уточнил Андрей Емелин. — Все биометрические шаблоны будут храниться в НБП. Банки будут идентифицировать граждан через портал госуслуг, а также проводить проверку личности по биометрическому шаблону НБП».

Как рассказал «Известиям» источник, близкий к Минкомсвязи, в ближайшее время состоится встреча представителей Минкомсвязи, «Ростелекома», ЦБ и коммерческих банков по вопросу применения НБП. Банкам предстоит определиться, какие именно биометрические параметры они будут применять на практике для проверки граждан. Некоторые кредитные организации уже начали сбор биометрических параметров граждан, подчеркнул собеседник «Известий».

Директор департамента аудита защищенности Digital Security Алексей Тюрин опасается, что в отличие от стандартных средств — логина и пароля — внешность человека легко «украсть», взяв его фотографии из соцсетей, а голос можно «присвоить», позвонив по телефону и сделав запись. Кроме того, упомянутые признаки не статичны: например, утром или во время болезни голос может быть более хриплым. Повлиять могут и внешние шумы, добавил Тюрин.

(Всего прочитано 29 раз, из них 21 посещений сегодня)