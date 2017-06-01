Яндекс.Касса анонсировала техническое решение для интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Благодаря интеграции с кассовым сервисом Атол.Онлайн, партнеры Яндекс.Кассы смогут принимать оплату в полном соответствии с требованиями закона 54-ФЗ, которые вступят в силу 1 июля 2017 года.

Напомним, закон обязывает всех продавцов использовать кассовый аппарат, заключить договор с оператором фискальных данных, мгновенно передавать в налоговую информацию о продажах, а клиентам отправлять чеки по смс или электронной почте даже при расчетах в онлайне.

Новое решение Яндекс.Кассы — это протокол передачи данных о платежах и возвратах для интернет-магазинов. Он позволяет автоматически отправлять информацию о продажах на кассовый аппарат и контролировать передачу чеков оператору фискальных данных, а затем — в налоговую. Продавец сможет оформлять возврат средств через кассовый аппарат из личного кабинета Яндекс.Кассы, где хранится информация о покупке: ценах, товарах и ставке НДС. Все счета, которые магазин выставит через Кассу в мессенджерах, по смс или электронной почте, также будут оформлены по правилам 54-ФЗ.

«Исполнять требования нового закона обязаны все магазины — как в интернете, так и в офлайне. Чтобы подключить наше решение, многим из них даже не придется проводить сложную техническую работу: с Яндекс.Кассой уже интегрированы популярные CMS, и их список постоянно расширяется. Настроить работу по новым правилам компании смогут через личный кабинет Яндекс.Кассы», — комментирует руководитель проекта подготовки к 54-ФЗ в Яндекс.Кассе Александр Куроптев.

Решение Яндекс.Кассы интегрировано с 13 системами управления сайтами (CMS), облачным сервисом «Атол Онлайн» для кассового обслуживания в интернете и кассовым решением «МодульКасса». Чтобы использовать новый протокол, нужно купить или арендовать кассовый аппарат с поддержкой Яндекс.Кассы, зарегистрировать его в налоговой и заключить договор с любым оператором фискальных данных. Весь процесс подключения займет до 7 дней.

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