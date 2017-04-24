Альфа-Банк первым в России начал оснащать собственные банкоматы устройствами для поддержки операций по картам Visa с бесконтактным интерфейсом Visa payWave.

Как отмечается в пресс-релизе кредитной организации, до конца этого года технологию Visa payWave будет поддерживать около 15% всей банкоматной сети Альфа-Банка. Для удобства клиентов в каждом отделении будет установлено как минимум одно ATM-устройство с бесконтактным интерфейсом.

Сегодня в России запускаются 120 обновленных банкоматов с поддержкой технологии Visa payWave, в течение следующих 3 месяцев планируется увеличить количество таких устройств до 180. Обслуживание клиентов в таком банкомате проходит быстрее благодаря ускорению времени считывания карты и упрощению меню. При этом обеспечение безопасности транзакций соответствует самым высоким стандартам с обязательным вводом ПИН-кода для всех операций, но карта остается в руках клиента.

Каждая транзакция по бесконтактному интерфейсу сопровождается передачей динамического CVV-кода, уникального для каждой операции. При пользовании бесконтактным банкоматом карту можно даже не доставать из бумажника, а приложить к считывателю сам бумажник. Таким образом, снижается риск компрометации платежных данных карты, размещенных на ее поверхности и перехвата передачи данных при транзакции.

«Бесконтактная технология Visa payWave обладает набором преимуществ, которые позволяют пользоваться платежными картами более быстрым и удобным способом, что способствует популярности бесконтактных платежей. Приятно отметить, что 95% держателей бесконтактных карт в России используют такой способ оплаты. Благодаря нашему совместному проекту с Альфа-Банком, мы сможем распространить использование этой современной технологии и на банкоматы», — отметил глава департамента по инновациям и развитию новых продуктов компании Visa в России Михаил Батуев.

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