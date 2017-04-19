ВТБ24 тестирует новую технологию обслуживания клиентов, предполагающую отказ от использования бумаги в отделениях банка. В случае полномасштабного внедрения проект позволит экономить не менее 450 млн рублей в год. Партнером ВТБ24 по проекту выступила компания «Техносерв Консалтинг».

Как отмечается в пресс-релизе кредитной организации, на данный момент технология «безбумажного офиса» тестируется в трех отделениях ВТБ24 в Москве. Услуга предоставляется клиентам, оформляющим кредиты наличными и кредитные карты.

Отличительная особенность нового формата обслуживания – рабочие места оборудованы планшетами. Если ранее оформляя заявку на продукт, клиент был вынужден подписывать необходимые документы, то теперь операция подтверждается с помощью sms-кода. Он направляется на номер мобильного телефона, а договор с банком высылается на личную электронную почту или, по желанию клиента, сохраняется в ВТБ24-Онлайн.

«Новая технология несет для клиентов целый ряд преимуществ. Во-первых, она позволяет сократить время присутствия в офисе и повысить качество обслуживания. Во-вторых, клиент получает круглосуточный доступ к документам по всем ранее оформленным продуктам, — комментирует директор департамента сети ВТБ24 Вячеслав Грицаенко. – Для нас – это возможность сократить затраты на поддержку оргтехники, закупку бумаги и ручек, а также на логистику и восстановление утерянной бумаги. При полномасштабном внедрении новая технология позволит экономить ВТБ24 не менее 450 млн рублей в год».

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