Банк ВТБ24 представил в своих отделениях новый высокотехнологичный терминал самообслуживания для проведения безналичных платежей, разработанный в сотрудничестве с компанией NCR. Эксклюзивность нового терминала заключается в его способности к трансформации, что позволяет устанавливать такое устройство в офисах различного формата.

Компактная высокотехнологичная модель терминала на базе модели NCR SelfServ 4 была произведена в 2016 г, и первые 10 устройств были установлены в офисах ВТБ24 в декабре прошлого года. На настоящий момент мощность производственной линии NCR полностью обеспечивает потребности банка. К концу 2017 г. ВТБ24 намерен довести количество терминалов-трансформеров в своих отделениях до 200 штук.

«Сервисная часть устройства выполнена в тонком экране с диагональю 19 дюймов, платформы для ее крепления производятся в нескольких вариантах, соответствующих потребностям банка для установки в конкретном офисе. Таким образом, модель терминала трансформируется от компактной версии, помещающейся на рабочем столе сотрудника банка, до эксклюзивной, являющейся украшением банковского офиса», — комментирует директор операционного департамента ВТБ24 Валерий Чулков.

Помимо инновации во внешнем виде, устройство достаточно функционально. Терминал оборудован сканером штрих-кода и NFC-ридером для обработки бесконтактных платежей с банковских карт и мобильных устройств, поддерживающих Apple Pay или Samsung Pay.

При помощи терминалов самообслуживания клиенты могут оперативно осуществлять свыше тысячи видов платежей: оплачивать ЖКХ, образовательные услуги, интернет, мобильную связь и осуществлять другие повседневные платежи, экономя время на очереди в кассу.

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