Клиенты американского Wells Fargo & Co получили возможность снимать наличные деньги в любом ATM-устройстве этого банка, имея при себе только смартфон. Банковская карта при этом не потребуется!

Пользователи мобильного приложения Wells Fargo (их уже 20 млн человек — Прим.ред.) теперь могут запросить восьмизначный код для входа в банкомат, с дальнейшим получением наличных.

Таким образом Wells Fargo стал первым банком США, который будет выпускать «бескарточные» банкоматы по всей своей сети.

Добавим, что, подобно другим кредитным организациям, Wells Fargo инвестировала за последние годы значительные средства в разработку цифровых инструментов для привлечения клиентов и сокращения расходов в своих розничных филиалах.

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