Онлайн-агрегатор страховок Prosto.Insure реализовал первый в России страховой блокчейн-проект, помогающий приобретать страховки для путешествий. Особенность проекта в том, что страхователи могут быть уверены в том, что указанные ими данные, а также условия страхования никогда не будут изменены.

По словам руководителя сервиса Артема Климова, его компания получила много отзывов от пользователей, которые просили задокументировать условия и данные по страховкам, приобретаемым в интернете.

Изначальные условия страхования и данные, которые пользователь указывал при покупке полиса, отражаются в PDF-файле. В течение дня формируются хеш-суммы всех купленных полисов, собираются в текстовый файл, из которого в свою очередь создается еще одна хеш-сумма, а полученный результат ежедневно записывается в блокчейн.

Таким образом приобретенный клиентом страховой полис не может быть изменен ни самим пользователем, ни страховой компанией, ни Prosto.Insure, ни третьими лицами. Верификация данных проводится на сайте Prosto.Insure, куда можно загрузить файл со страховкой и узнать его статус.

Сейчас сервис работает только для страховых полисов, купленных на Prosto.Insure. В дальнейшем он будет доступен для всех владельцев страховых полисов без ограничений.

По материалам Forklog

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