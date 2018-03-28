Скорректированная чистая прибыль (EBITDA) платежной системы QIWI в 2017 году снизилась на 14%, до 4,05 млрд руб. ($70,4 млн.). Об этом говорится в отчетности QIWI.

Согласно ранее опубликованным данным, на ключевом финансовом показателе компании сказались расходы на запуск собственных карт. Одновременно скорректированная чистая выручка выросла на 24%, до 13,19 млрд руб. ($229 млн). Скорректированная EBITDA снизилась на 14% — до 5,19 млрд руб. (90 млн долл).

Ранее в QIWI рассчитывали, что прирост чистой прибыли в целом 2017 году составит 12—17%. Однако этот прогноз не учитывал расходов на проект по запуску собственного карточного продукта «Совесть». С учетом этих расходов чистая прибыль могла просесть на 15–30% по сравнению с 2016 годом, предупреждали в компании. В 2017 году QIWI также прогнозировал рост выручки на 10–15% — фактический рост оказался выше в два раза.

Общий объем транзакций QIWI в 2017 году увеличился на 8% и составил 911,1 млрд руб. ($15,8 млн). На этом фоне число активных аккаунтов QIWI-кошелька выросло на 17%, до 20,1 млн.

QIWI прогнозирует рост общей скорректированной чистой выручки в 2018 году на 12-16%. Скорректированная чистая прибыль, согласно ожиданиям компании, снизится в диапазоне от 0% до 10% за год.

Напомним также, что в 2017 QIWI также выкупила у банка «Открытие» бренды и технологии банков «Точка» и «Рокетбанк».

По материалам TelecomDaily

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