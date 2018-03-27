Падение цены биткоина провоцирует снижение посещаемости крупнейших торговых криптовалютных площадок. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала SimilarWeb.

Таким образом пик ежемесячного трафика приходился на декабрь-январь, когда курс биткоина устремился к отметке в $20 тыс., подтянув за собой весь остальной рынок альткоинов. Однако уже в феврале показатель трафика вернулся на уровни ноября 2016 года.

Так, согласно данным Similarweb, посещаемость биржи Coinbase упала на 49% — со 123,5 млн в январе до 63,1 млн в феврале (пик пришелся на декабрь и составил 169,5 млн посещений).

Аналогичное снижение веб-трафика наблюдается и на других крупных криптовалютных биржах. Kraken: посещаемость упала на 56% (с 31,7 млн в январе до 13,8 млн в феврале). Binance: падение посещаемости на 54% (со 191,5 млн в январе до 87,3 млн в феврале). Посещаемость Bitfinex снизилась на 48% (с 35,4 млн в январе до 18,3 млн в феврале).

Эксперты уверены, что падение посещаемости следует за общим трендом уменьшения количества транзакций в сети биткоина и снижения его цены.

Так, если в середине декабря в блокчейне биткоина ежедневно совершалось по 500 тыс. транзакций, то к февралю этот показатель упал до 200 тыс. По состоянию на 17.30 мск bitcoin торгуется немногим выше $8000, согласно Coinmarketcap.

По материалам INSIDER.Pro

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