Посещаемость крупнейших криптобирж упала вдвое за месяц
Падение цены биткоина провоцирует снижение посещаемости крупнейших торговых криптовалютных площадок. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала SimilarWeb.
Таким образом пик ежемесячного трафика приходился на декабрь-январь, когда курс биткоина устремился к отметке в $20 тыс., подтянув за собой весь остальной рынок альткоинов. Однако уже в феврале показатель трафика вернулся на уровни ноября 2016 года.
Так, согласно данным Similarweb, посещаемость биржи Coinbase упала на 49% — со 123,5 млн в январе до 63,1 млн в феврале (пик пришелся на декабрь и составил 169,5 млн посещений).
Аналогичное снижение веб-трафика наблюдается и на других крупных криптовалютных биржах. Kraken: посещаемость упала на 56% (с 31,7 млн в январе до 13,8 млн в феврале). Binance: падение посещаемости на 54% (со 191,5 млн в январе до 87,3 млн в феврале). Посещаемость Bitfinex снизилась на 48% (с 35,4 млн в январе до 18,3 млн в феврале).
Эксперты уверены, что падение посещаемости следует за общим трендом уменьшения количества транзакций в сети биткоина и снижения его цены.
Так, если в середине декабря в блокчейне биткоина ежедневно совершалось по 500 тыс. транзакций, то к февралю этот показатель упал до 200 тыс. По состоянию на 17.30 мск bitcoin торгуется немногим выше $8000, согласно Coinmarketcap.
По материалам INSIDER.Pro