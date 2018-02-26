Мобильными приложениями Сбербанк Онлайн на сегодняшний день пользуются более 30 миллионов человек. Только в 2017 году активная аудитория сервиса увеличилась на 62%. Об этом говорится в материалах пресс-службы Сбербанка.

80% активных пользователей Сбербанк Онлайн совершают платежи и 73% осуществляют переводы в пользу физических лиц. В среднем пользователь заходит в приложение раз в три дня. Интересно, что в аудитории активных пользователей есть и такие, кто заходит в приложение ежедневно. Таких в декабре 2017 года было 39 тыс. человек.

Пик активной аудитории сервиса приходится на возраст 27–34 года. Среди людей старше 60 лет Сбербанку Онлайн отдают предпочтение 1,3 млн пользователей. Большая часть аудитории — 66 % — это владельцы мобильных устройств на базе ОС Android.

«Сбербанк Онлайн стал одним из главных приложений страны. Делая продукт для 30 млн человек, мы чувствуем не только гордость, но и большую ответственность. Мы продолжаем работать над функционалом, удобством и надежностью, чтобы Сбербанк Онлайн помогал нашим клиентам каждый день», — комментирует руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослав Островский.

Добавим, что активной аудиторией Сбербанк Онлайн считаются клиенты, которые заходили в приложение не менее одного раза за 30 дней. Ранее в публичных материалах этот показатель рассчитывался за 90 дней.

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