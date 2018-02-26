Похоже, что ни агрессивная реклама, ни присутствие на первых строчках тематических рейтингов не помогает платежному сервису Apple Pay существенно наращивать свою долю на рынке. По данным исследовательской фирмы Loup Ventures, на конец 2017 года всего 16% владельцев iPhone пользовались мобильным приложением для бесконтактных платежей от «яблочной» корпорации.

Согласно полученной информации, в абсолютном значении активно совершают покупки при помощи Apple Pay порядка 127 миллионов пользователей по всему миру. Двукратный прирост произошел именно за 2017 год. Для сравнения, на конец 2016 года количество пользователей платежного сервиса от Apple не превышало 62 миллионов.

Львиная доля установок приложения Apple Pay по-традиции приходится на США. В конце прошлого года не менее 89 миллионов владельцев «яблочных» смартфонов из этой страны активно пользовались бесконтактным способом оплаты товаров и услуг.

Растет популярность Apple Pay и в России. Как известно, наша страна является лидером в Европе по числу банков, предлагающих платежный функционал от Apple. Неудивительно, что в прошлом году в России зафиксирован всплеск интереса к смартфонам с поддержкой бесконтактной оплаты.

Тем не менее, на общем фоне рынка показатели Apple Pay могли бы быть гораздо более убедительными, считают аналитики Loup Ventures. Несмотря на то, что в сентябре 2014 года бесконтактный платежный сервис от Apple во многом определил общий тренд, появившись раньше конкурентов, Apple Pay не получает требуемого развития и фактически не модернизируется под современные потребности.

Концепция платежного сервиса «яблочного» гиганта практически не менялась с момента его запуска. И если корпоративные клиенты наращивают применение бесконтактных платежей, то рядовые пользователи «айфонов» все еще с недоверием относятся к данной технологии. По мнению специалистов Loup Ventures, Apple предстоит решить задачу популяризации Apple Pay среди простых владельцев смартфонов.

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