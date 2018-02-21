«Одноклассники» с помощью общественной организации РОЦИТ провели опрос в своей социальной сети на тему цифровой грамотности и интернет-безопасности. Из 85 тысяч респондентов более половины правильно ответили на вопрос о том, что такое «блокчейн».

51% участников опроса знают, что «блокчейн» — это технология записи и хранения информации, работающая по принципу распределенной базы данных. В то же время 26% связывают это понятие только с криптовалютой.

Интерактивный тест, созданный с помощью платформы приложений Одноклассников, включал в себя вопросы об основных правилах поведения в интернете. Так, при потере смартфона 73% респондентов в первую очередь заблокируют банковские и SIM-карты. 15% попробуют воспользоваться функцией «Найти мой телефон».

Интересно, что пользователи Одноклассников показали высокую грамотность, связанную с денежными операциями в социальной сети. Так, 96% опрошенных не попадутся на удочку мошенников, если получат личное сообщение с просьбой срочно перевести деньги: 55% пользователей позвонят знакомому и спросят, что случилось, а еще 27% зададут вопрос, ответ на который знает только их знакомый.

В тесте отдельный блок вопросов был посвящен возможным сложностям при совершении онлайн-покупок. Выяснилось, что при покупке некачественного товара, который привел к негативным последствиям для здоровья, 67% пользователей в первую очередь подадут жалобу в Роспотребнадзор.

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