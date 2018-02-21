В 2017 году физические лица при помощи сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» совершили более 37 млн транзакций на сумму около 785 млрд рублей. По сравнению с показателями 2016 года прирост по обороту составил 5%. Об этом говорится в официальном пресс-релизе «Золотой Короны», посвященном итогам прошедшего года.

В 2017 году участниками сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» стали 56 финансовых организаций из России, Латвии, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Таким образом сеть обслуживания сервиса выросла за год более чем на 12 тыс. точек и в настоящий момент насчитывает 61,5 тыс. пунктов.

Также активно расширялась и география сервиса. К числу стран, в которых теперь доступны денежные переводы «Золотая Корона», присоединились Латвия, Ирландия, Сербия и Македония.

В прошедшем году «Золотая Корона» продолжила развитие онлайн-сервисов, расширив свою продуктовую линейку услугой безопасных онлайн-переводов card2card: транзакции возможны между картами платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» любого российского банка. Возможность совершать онлайн-переводы «Золотая Корона» в формате card2cash через веб-сайт и с помощью мобильных приложений в 2017 году получили держатели карт банков Казахстана. Кроме того, интерфейс мобильного приложения «Золотая Корона – Денежные переводы» пополнился версиями на киргизском, узбекском, казахском и таджикском языках.

Российский Центробанк в 2017 году провел очередную оценку социально значимой платежной системы «Золотая Корона» на соответствие международному стандарту «Принципы для инфраструктур финансового рынка» (ИФР). Проверка регулятора подтвердила результаты предыдущей оценки платежной системы о высоком уровне соответствия принципам для ИФР.

В 2017 году Национальный Банк Республики Казахстан признал платежную систему «Золотая Корона» значимой. «Золотая Корона» стала одной из трех и единственной российской платежной системой, получившей в Казахстане такой статус.

Международная служба кредитных рейтингов S&P Global Ratings в 2017 году повысила долгосрочный кредитный рейтинг ООО РНКО «Платежный Центр», являющегося расчетным центром платежной системы «Золотая Корона», подтвердив устойчивые финансовые показатели компании в сегменте денежных переводов.

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