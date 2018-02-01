Средний платеж россиян по кредитам через сервис Яндекс.Деньги увеличился примерно на 25% до 4405 рублей. При этом число наших сограждан, погашающих таким образом кредиты стало в 8 раз больше. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи пользователей на сайте и в мобильном приложении сервиса за 2016 и 207 годы.

С компьютеров люди по-прежнему погашают кредиты чаще, чем с мобильных устройств. За прошлый год количество таких платежей с ПК выросло в 14 раз. С компьютеров в среднем россияне платят по кредитам 6770 рублей, со смартфонов и планшетов — 4208 рублей.

Число тех, кто погашает кредиты с мобильных устройств, быстрее всего растет в мегаполисах. За год в Санкт-Петербурге таких пользователей стало в 1,5 раза больше. Их средний платеж составляет 4102 рубля. В Москве количество людей, которые платят со смартфонов и планшетов, увеличилось всего на 5%. Их средний чек — 5247 рублей.

По данным Объединенного Кредитного Бюро и MoneyMan, в 2017 году сектор альтернативного онлайн-кредитования вырос в 7 раз по сравнению с банковским рынком кредитования. В 2017 году через интернет компании россиянам взяли в кредит на 67% больше денег, чем годом ранее.

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