Согласно опросу исследовательского центра Superjob, россияне все еще не спешат доверять криптовалютам.

О своем нежелании получать зарплату в криптовалюте сообщили 75% российских граждан. 8% готовы получать в ней только часть зарплаты. И только 2% респондентов, согласно опросу, настроены крайне позитивно. Они готовы полностью перейти на новую экономику и согласны всю свою зарплату перевести в биткоины или другую криптовалюту, говорится в материалах опросов.

При этом 5% признались в том, что не знают о том, что такое криптовалюты, а 10% опрошенных и вовсе не смогли до конца определиться с ответом.

Женщины чаще мужчин признавались, что ничего не знают о криптовалюте (7 и 3% соответственно). Затруднившихся с ответом среди женщин также вдвое больше, чем среди мужчин (14 и 7%). Ожидаемо, что наиболее лояльная криптовалютам аудитория — это молодежь до 24 лет: она чаще других готова получать всю зарплату либо ее часть в биткоинах и т.п. (3 и 18%). Интересно, что во всех возрастных группах примерно одинаково число неосведомленных о криптовалютах (5—6%).

Опрос респондентов, знакомых с понятием биткоина, показал, что за его курсом сегодня следят 12%. 75% не интересуются динамикой стоимости криптовалюты. 13% затруднились с ответом. Как и в вопросе с зарплатой в криптовалюте, женщины вновь демонстрируют пассивную позицию: следят за курсом всего 6% женщин против 17% среди мужчин. Молодежь интересуется динамикой курса биткоина чаще, чем старшее поколение (15%).

Исследовательский центр Superjob также попросил знакомых с курсом биткоина россиян попытаться спрогнозировать его стоимость на 1 марта. В результате была получена средняя цифра $12 507. Таким образом, народное мнение повторило рыночные тренды: криптовалюта в дни проведения опросов демонстрировала рост.

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