Россия заняла второе место ($310 млн) в рейтинге стран по объему привлеченных в ходе ICO средств в 2017 году. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young на базе исследования 372 ICO по всему миру.

Пальма первенства досталась США — там с помощью ICO за прошлый год было размещено около $1 млрд. Тройку лидеров замыкает Сингапур, где в рамках первичного размещения токенов собрали $260 млн.

Всего же с 2015 года по октябрь-ноябрь 2017 года компании во всем мире привлекли с помощью ICO почти $4 млрд. Это почти вдвое превышает объем венчурного инвестирования в блокчейн-проекты. При этом, по подсчетам Ernst & Young, практически каждый десятый токен в пересчете на доллары США, был потерян или украден злоумышленниками.

В исследовании также подчеркивается, что несмотря на высокий спрос инвесторов на участие в ICO, объем привлеченных таким образом средств снижается. Так, если в июне 2017 года 90% проектов собрали целевой объем инвестиций, то в уже ноябре их доля составила менее 25%.

По материалам vc.ru

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