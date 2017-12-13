Сегодня, 13 декабря, показатель общей капитализация криптовалютного рынка установил новый рекорд, преодолев отметку в $500 млрд. По данным аналитического сайта Coinmarketcap, на 16:15 по московскому времени она составляла $504,924 млрд.

Сразу несколько крупных криптовалют побили сегодня собственные рекорды. Биткоин (BTC) начал сутки, перейдя важный уровень сопротивления в $17000. Ethereum также взлетел сегодня почти на 30%, установив новый ценовой максимум в $637.

Безусловным же рекордсменом стал Litecoin, который буквально за пару дней уверенно приблизился и уже перевалил за $300. Сегодняшний средневзвешенный курс «серебряной криптовалюты, по данным Coinmarketcap, составляет немногим выше $340.

Что касается еще одного рекордсмена вчерашнего дня — криптовалюты DASH, то уже сегодня она достигла очередного курсового пика на уровне в $948.65, по данным Coinmarketcap. Значительный рост показали также цифровые валюты Monero и Ripple.

По материалам anycoin.news

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