В России растет число бесконтактных мобильных платежей в сегменте бытовой техники и электроники. Об этом сообщили аналитики торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо». По их данным, за девять месяцев 2017 года объем бесконтактных платежей вырос почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в сети «Эльдорадо» объем платежей, совершаемых с помощью NFC-карт и мобильных устройств с января по сентябрь 2017 года вырос в 2,5 раза, а доля бесконтактных платежей на конец третьего квартала составила 17%. В «М.Видео» эти показатели еще лучше: объем бесконтактных платежей вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля «бесконтакта» в общем объеме расчетов достигла 20% в сентябре 2017 года.

В целом же россияне переходят на безналичные платежи постепенно. За девять месяцев 2017 года объем платежей, совершенных с помощью карт в «М.Видео», увеличился на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним, рост в сентябре составил 22%, и впервые безналичные платежи заняли почти половину в месячном объеме продаж этой сети.

Доля эквайринга в обороте «Эльдорадо» по итогам девяти месяцев 2017 года составила 40%, в то время как в 2014 году составляла всего 25%. Проще говоря, три года назад лишь каждый четвертый чек оплачивался банковской картой, сейчас уже каждый второй.

«Рост безналичных платежей в ритейле, как и в других сферах — общерыночный тренд, согласно данным ЦБ, объем безналичных платежей за товары и услуги за шесть месяцев 2017 года вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — комментирует финансовый директор «М.Видео» Екатерина Соколова. «В последние годы зафиксирован стремительный рост доли бесконтактных платежей, включая увеличение числа транзакций с использованием смартфонов и «умных» часов вместо банковских карт. Росту популярности подобных платежей способствует повышение финансовой грамотности, увеличение количества банков, предлагающих бесконтактные карты, доступность устройств с поддержкой NFC и мобильные платежные сервисы», — отмечает гендиректор «Эльдорадо» Михаил Никитин.

По данным исследования Nielsen, проведенному среди 30 000 онлайн-потребителей в 63 странах, 38 % пользователей хотя бы раз за последние полгода совершали покупку в интернете с помощью мобильного телефона. В России этот показатель еще выше – 44 %.

По материалам E-pepper

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