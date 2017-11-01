Дистанционные платежи в России за последние два года выросли почти вдвое, а с использованием мобильных устройств и смартфонов только за прошлый год — на 90%. Об этом на встрече в российским президентом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, технологическое развитие серьезно меняет бизнес-модель банков и их отношения с клиентами.

«Многие финансовые услуги стали представляться дистанционно. Мы видим, что за два года дистанционные платежи выросли в 1,8 раза. Например, платежи с использованием мобильных телефонов за прошлый год выросли на 90 процентов», — приводит слова Набиуллиной сайт Кремля.

Председатель Банка России также отметила, что в нашей стране растет и интернет-торговля, которая по ряду показателей превосходит другие государства.

«И по показателю развития финансовых технологий Россия не отстает от других стран, а по некоторым показателям мы даже превосходим. Например, мобильные банковские приложения, по оценкам, в полтора-два раза по функционалу выше, чем у наших европейских коллег», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

По материалам ПРАЙМ

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