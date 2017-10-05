Развитие Интернета вещей меняет сложившееся представление о предметах потребления, используемыми в быту, и одновременно открывает новые возможности для платежной индустрии по расширению функционала многих пользовательских устройств. Компания Visa провела исследование с целью изучить отношение россиян к инновационным способам оплаты.

Согласно полученным результатам, каждый второй (52%) житель крупных российских городов сегодня владеет умными устройствами (Смарт ТВ, мультимедийная автомобильная система, умные системы энергообеспечения, освещения и др.). При этом, две трети респондентов (71%) заинтересованы в автоматизации процесса заказа или покупки, делегировав принятие решения в этой области искусственному интеллекту.

Больше всего россиян интересует возможность заказа и/или покупки продуктов питания (33% и 32%, соответственно), заказа и покупки бытовой химии (20% и 29%), а также автоматической оплаты парковки (30%). Меньше всего это может быть востребовано для покупки или заказа одежды (9% и 8%, соответственно). На пути к полному доверию искусственному интеллекту наиболее комфортным для пользователей переходным этапом может стать управление заказами в полуавтоматическом режиме с возможностью лично подтвердить выбор и оплату.

В контексте инновационных способов бесконтактной оплаты через подключенные устройства наиболее важными, по мнению участников опроса, являются вопросы безопасности. В этой связи россияне склонны доверить разработку систем автоматизации платежей и заказов компаниям, которым они доверяют: более половины респондентов, заинтересованных в таких технологиях, хотели бы, чтобы решение разрабатывалось своим банком (54%) или платежной системой (51%).

«Многим кажется, что интернет вещей – это концепция далекого будущего. Но скорость его наступления зависит от двух конкретных факторов – готовности людей воспринимать инновации и доступности соответствующей инфраструктуры. Исследование Visa показало, что многие россияне, проживающие в больших городах, готовы к тому, чтобы использовать подключенные устройства для совершения покупок. Вместе с банковским сообществом Visa реализует платежный функционал в самых разных подключенных устройствах – кольцах, браслетах, спортивных часах и фитнес-трекерах. Мы верим, что наступление эпохи Интернета платежных вещей в России уже не за горами», – отметила гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.

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