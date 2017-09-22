Перед Днем автомобилиста платежный сервис «Яндекс.Деньги» выяснил, сколько россияне тратят в среднем за год на содержание автомобиля. Для этого компания изучила платежи пользователей на станциях техобслуживания, автомойках, АЗС, в магазинах запчастей, а также данные об оплате парковки и погашении штрафов ГИБДД. В офлайне люди оплачивали товары и услуги с карт Яндекс.Денег, в онлайне — через Яндекс.Кассу. Штрафы ГИБДД учитывались согласно статистике приложении «Яндекс.Штрафы» — из электронных кошельков, с банковских карт и с помощью технологии Apple Pay.

Выяснилось, что за последние 12 месяцев расходы российских автолюбителей в целом увеличились на 28%. За год каждый из них в среднем потратил 51 566 рублей. Годом ранее эта цифра была меньше и составляла 40 273 рубля.

Если смотреть по категориям, за год сильнее всего выросли совокупные траты автомобилистов на техобслуживание и шиномонтаж — в 5 и 2,2 раза соответственно. Кроме того, люди стали заметно больше расходовать на запчасти и ремонт: в первом случае — в 1,6 раза, во втором — в 1,5 раза.

Увеличились и средние чеки российских автовладельцев. Так, за год средний платеж за техобслуживание вырос с 871 до 1006 рублей, за шиномонтаж — с 1880 до 2597 рублей, за запчасти и аксессуары для авто — с 1924 до 3096 рублей, за ремонт — 3009 до 6453 рублей. На бензин люди тратят в среднем за раз примерно столько же, сколько и годом ранее, — 774 рубля.

А вот на мойке машин россияне стали экономить — за год средний чек за эту услугу уменьшился с 590 до 557 рублей. Сократились и траты на парковку — до 141 рубля в среднем за раз. Похоже, автовладельцы все чаще пользуются бесплатными парковочными зонами.

Уменьшился также средний платеж по штрафам ГИБДД — с 536 до 470 рублей, при этом количество людей, которые их платят, не изменилось. Вероятно, все больше водителей стараются заплатить в первые 20 дней после получения уведомления о штрафе, когда действует скидка в 50%.

В исследовании учитывались платежи с 15 сентября 2016 по 15 сентября 2017 года и за такой же период годом ранее.

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