Банк Хоум Кредит опубликовал результаты собственного исследования о предпочтениях держателей его карточных продуктов в сфере интернет-шоппинга. Всего в опросе приняли участие 2403 клиента банка в возрасте от 18 лет до 71 года.

Как выяснилось, покупки через интернет совершают 37,5% респондентов. Активнее всего покупают онлайн в столичных регионах: в Москве — 51,5% опрошенных, в дирекции «Северо-Запад» — 47,6%. На третьем месте — Дальний Восток (43,5%). Меньше всего данная возможность привлекает людей на Урале (28,8%), «Юг» (29,3%) и в Сибири (33,1%).

Больше всего интернет-покупками интересуются молодые люди в возрасте 18-30 лет (56% опрошенных). Среди старших возрастных групп эта доля ниже. В группе 31-45 лет в интернете покупают 46,2% опрошенных, 46-55 лет – 30%, старше 56 лет – 21,5%.

Среди наиболее популярных товарных категорий были выделены следующие:

Использование российских и зарубежных интернет-магазинов распределилось следующим образом:

В числе наиболее популярных стран для зарубежного онлайн-шоппинга — Китай (87,9%), США (19,2%), Германия (10,7%) и Великобритания (7,1%).

Самый популярный способ оплаты — дебетовая карта (65,2%). На втором месте — кредитная карта (29%). Оплату наличными курьеру предпочитатают 21,6% опрошенных. Еще меньше (8,5%) оформляют банковский или почтовый перевод.

«Основная причина, по которой люди отказываются от интернет-шоппинга — привычка ходить в обычный магазин. Об этом сообщило 32,7% опрошенных, — отмечает аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. — Около 16% заявили, что совсем не пользуются интернетом — в основном это люди старше 46 лет. Среди прочих причин были названы: страх получить неподходящий товар (9,2%), боязнь столкнуться с мошенничеством (5,9%), недостаток знаний и неумение пользоваться современными платежными технологиями (4,6%)».

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