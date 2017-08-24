Платежный сервис «Яндекс.Деньги» выяснил, как изменились расходы россиян на развлечения по сравнению с прошлым летом. Для этого аналитики компании изучили данные о тратах горожан на походы в театр, кино, музеи и другие места проведения досуга.

Оказалось, что этим летом наши сограждане потратили на развлечения в 6 раз больше, чем за летние месяцы 2016 года. Людей, которые платили за развлечения, стало в 3,5 раза больше, а число платежей выросло в 4,5 раза.

В исследовании учитывались платежи россиян через Яндекс.Кассу и офлайновые платежи с карт Яндекс.Денег — с 1 июня по 10 августа 2017 года и за такой же период годом ранее.

По данным Яндекс.Денег, ТОП-5 популярных развлечений этого лета выглядит так: бары, театры, кино, спортивные мероприятия, концерты. Следующие по популярности — цирки, квесты, музеи, развлечения для детей и экскурсии. Самые большие средние чеки пришлись на спортивные мероприятия (2428 рублей), развлечения для детей (2326 рублей), билеты на футбольные матчи (1800 рублей). Далее идут экскурсии — 1757 рублей, концерты — 1694 рубля, театры — 1524 рубля, цирки и аттракционы — 1426 рублей, зоопарки — 1051 рубль. Меньше всего в среднем за раз люди тратят в музеях (853 рубля), барах (602 рубля) и кино (575 рублей).

В большинстве городов-миллионников самое популярное развлечение — кино. Это касается Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Перми, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Воронежа, Омска, Самары, Красноярска. В этих городах средний чек за поход в кинотеатр колеблется от 282 рублей (в Омске) до 720 рублей (в Москве). Жители некоторых городов предпочитают и другие развлечения. Так, в Нижнем Новгороде популярнее всего спортивные мероприятия, на которые горожане тратят в среднем за раз 1432 рубля. А вот жители Волгограда больше любят проводить время в барах — их средний чек составляет 546 рублей.

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