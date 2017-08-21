К 2022 году более половины транзакций (53%) в POS-терминалах США будут проводиться бесконтактным способом. Для сравнения в этом году данный показатель составляет лишь 15%. Такие данные приводятся в новом исследовании аналитической компании Juniper Research.

Если говорить о бесконтактных платежах в целом, а не только через платежные терминалы, то на сегодняшний день на долю оплат таким способом в США приходится порядка 2% покупок. К 2022 году аналитики JP прогнозируют рост бесконтактных платежей в Штатах до 34%.

В качестве драйвера роста исследователи выделяют все большую осведомленность пользователей о возможностях и удобстве бесконтактных платежных сервисов.

Как следствие — в США более широкое распространение должны получить терминалы для приема бесконтактной оплаты. Количество последних на данный момент времени явно не отвечает потребностям рынка. С другой стороны будут стремительно развиваться и такие сервисы бесконтактных платежей, как Apple Pay и Samsung Pay.

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