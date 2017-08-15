Скорректированная чистая прибыль платежного сервиса QIWI в II квартале 2017 года снизилась на 15%, составив 1,08 млрд рублей ($18,3 млн). Об этом говорится в сообщении компании.

При этом скорректированная выручка QIWI в отчетном периоде выросла на 12% до 2,93 млрд рублей ($49,7 млн). Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации — Прим.Ред.) снизился на 16% и составил 1,38 млрд рублей ($23,3 млн). Общий объем платежей QIWI вырос на 6% год к году — до 216,5 млрд рублей ($3,7 млрд).

Также в сообщении компании говорится, что совет директоров QIWI одобрил выплату дивидендов за II квартал в размере $0,21 на акцию. Выплата планируется на 1 сентября 2017 года.

Интересно отметить, что в целом QIWI сохранила прогнозы по росту выручки и прибыли. Так, компания прогнозирует рост скорректированной чистой прибыли в 2017 году на 12—17%. Этот прогноз не включает расходы на проект по запуску собственного карточного продукта «Совесть». С учетом расходов на этот продукт чистая прибыль QIWI в 2017 году может сократиться на 15–30% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году QIWI также прогнозирует рост выручки на 10–15%.

По материалам QIWI и RNS

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