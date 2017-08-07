81% интернет-пользователей из России используют сервисы интернет-банкинга. Об этом говорится в материалах июльского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

По данным исследования, 64% российских пользователей сети обращаются к системам онлайн-банкинга раз в месяц или чаще, а 17% — реже одного раза в месяц. При этом мобильный банк использует 69% интернет-аудитории в России. Так, 52% обращаются к нему раз в месяц, а 17% реже.

Среди женщин такой сервис (мобильный банк — Прим. Ред.) востребован больше, чем среди мужчин (72 против 66% соответственно). Традиционно доля пользователей мобильным банком выше среди молодой аудитории (76% пользователей в возрасте 25–34 лет).

Наиболее востребованными функциями онлайн-банкинга седи россиян являются: оплата мобильной связи — 73% пользователей мобильного банка и 78% пользователей интернет-банка, отслеживание операций по карте или счету — 61% в мобильном банке и 73% в интернет-банке. В интернет-банке также чаще всего совершали операции денежных переводов между физическими лицами и своими счетами, а также оплачивали интернет. Что касается операций с инвестиционными продуктами, то их совершают не более 2% респондентов, говорится в отчете НАФИ.

(Всего прочитано 9 раз, из них 1 посещений сегодня)