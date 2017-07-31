Международная платежная система Mastercard представила результаты ежегодного исследования MasterIndex, которое отражает динамику и тенденции распространения электронных платежей в России. Результаты 2016 года показали рост популярности безналичных способов оплаты и выявили особенности потребительского поведения держателей банковских карт.

Ключевые выводы MasterIndex 2016

— 26% россиян используют банковскую карту ежедневно при оплате товаров и услуг в магазинах и интернете;

— россияне стали чаще пользоваться банковскими картами для оплаты покупок — 3,4 раза в неделю (в 2015 году — 2,7 раза);

— количество онлайн-покупок выросло на 74% за год;

— 60% слышали о технологии бесконтактной оплаты — этот показатель вырос за год вдвое;

— 66% назвали мобильный телефон основным устройством с бесконтактной технологией.

Все больше жителей России переходят на безналичные платежи

Доля держателей карт в России достигла 92% в 2016 году. Все меньше людей отдают предпочтение оплате покупок наличными (24%). Тогда как доля россиян, предпочитающих платить только картами, увеличилась на 73% за год и в 2016 году составила 26%. Чередуют оплату картой и наличными 50% опрошенных.

В ходе исследования респондентов также спросили, «как часто вы используете банковскую карту при оплате товаров и услуг онлайн и в магазинах, а не для снятия наличных средств в банкоматах?». Количество активных держателей карт, которые используют банковскую карту хотя бы раз в неделю, составило 72%. Больше всего таких держателей карт проживает в Москве (91%), Северо-Западном (87%) и Уральском (83%) округах. Также выяснилось, что 26% россиян используют банковскую карту ежедневно, 31% — несколько раз в неделю, 15% — один раз в неделю.

Барьеры и драйверы

Наиболее важными преимуществами оплаты покупок картой для респондентов неизменно остаются: «удобство оплаты» (76%), «высокая скорость проведения платежа» (73%), «безопасность» (68%) и «скидки и бонусы при оплате» (68%). Увеличилось число людей, выделяющих такие преимущества электронных платежей, как «возможность переводить деньги с карты на карту» (67%) и «возможность оплачивать покупки в интернете» (58%).

Несмотря на то, что жители России все чаще оплачивают покупки безналично, многие респонденты отметили, что пока не готовы полностью отказываться от использования наличных средств. Участники опроса выделили следующие причины: «привычка расплачиваться наличными» (71%) и «сложно контролировать расходы, когда расплачиваешься картой — не чувствуешь, сколько денег тратишь» (52%).

Особенности потребительского поведения держателей банковских карт

Респонденты отметили, что все чаще предпочитают даже мелкие покупки оплачивать картами, а не наличными. Участники опроса выделили следующие категории магазинов, где расплачиваются картами:

супермаркеты и гипермаркеты (97%);

магазины одежды и обуви (75%);

небольшие продуктовые магазины рядом с домом (69%).

В ходе исследования был также отмечен стабильный рост приобретения товаров и услуг онлайн — 54% респондентов за год совершали покупки в Сети, что на 74% выше того же показателя в 2015 году. Это преимущественно связано с увеличением числа интернет-покупок в категориях «одежда и обувь» (30%, что на 76% больше относительно 2015 года) и «электроника и бытовая техника» (16% — показатель вырос на 78% с 2015 года).

Респонденты, совершающие покупки в интернете, чаще всего оплачивают банковской картой следующие категории товаров:

одежда и обувь (47%);

электроника и бытовая техника (24%);

парфюмерия и косметика (20%).

Женщины чаще платят картами в интернет-магазинах за одежду и обувь (54%, мужчины — 41%), а также парфюмерию и косметику (28%, тогда как только 7% представителей сильного пола совершают такие покупки). Мужчины преимущественно оплачивают картами в Сети электронику и бытовую технику (31%) и автомобильные аксессуары (14%).

Технология бесконтактной оплаты

Исследование показало, что бесконтактная технология оплаты становится все более распространенной и известной среди держателей карт — более 60% респондентов слышали об этой инновации. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с 2015 годом.

В пункте «Пожалуйста, укажите устройство с бесконтактной технологией оплаты, которое вы знаете, независимо от того, пользуетесь вы им или нет» большинство опрошенных (66%) отметили мобильный телефон. На втором месте оказались пластиковые банковские карты — их упомянули 47% респондентов. Третьим устройством стали наручные часы (12%).

Жители большинства регионов России знают о возможности проведения платежей и другими устройствами: браслетами, брелоками, стикерами. Больше всего респондентов, знакомых с бесконтактной технологией, живут в Северо-Западном округе (68%) и Москве (64%), меньше осведомлены жители Сибири (47%) и Северного Кавказа (25%).

Вложение крупных средств

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Если бы вам дали 100 000 долларов, как бы вы предпочли потратить эту сумму?» Большинство опрошенных (43%) использовали бы эти деньги для улучшения жилищных условий или покупки недвижимости. Этот тренд актуален как для женщин, так и для мужчин, а также незначительно отличается по округам, кроме Дальневосточного — там только 23% респондентов выбрали эту статью расходов.

У мужчин на втором месте оказалась покупка автомобиля (15%), а на третьем — открытие/развитие своего бизнеса (13%). У женщин на втором месте путешествия (9%), а на третьем — развитие бизнеса (8%).

Региональный срез показал, что путешествия выбрали преимущественно жители Южного округа (20%), а вложить деньги в свой бизнес предпочли бы участники опроса с Северного Кавказа (28%). Покупке автомобиля больше остальных отдают предпочтение жители Дальнего Востока (15%).

Путешествия

За год предпочтения людей в выборе мест для проведения отпуска изменились незначительно:

34% отправляются в путешествия по России и Белоруссии (26% в 2015 году);

30% респондентов проводят отпуск дома (в 2015 году — 32%);

17% отдыхают на даче (показатель не изменился);

15% уезжают отдыхать за границу (в 2015 году их доля составляла 21%).

Чаще других по России и Белоруссии путешествуют жители Южного (53%) и Северо-Западного округов (49%), отпуск за рубежом предпочитают проводить опрошенные из Москвы (25%) и Северо-Западного округа (21%). Дачный отдых чаще остальных выбирают жители Приволжского округа (29%), а дома отпуск проводят жители Дальнего Востока (57%), Сибири (48%) и Центрального округа (46%).

Финансовое положение россиян

С октября 2015 года по декабрь 2016 года финансовое положение россиян, по их оценкам, значительно не изменилось, это отметили 56% опрошенных. Однако, в ходе исследования было выявлено несколько тенденций. На 15% сократилось число респондентов, считающих, что их финансовая ситуация ухудшилась — их доля 23%. Количество людей, которые готовятся к ухудшению финансового состояния, снизилось на 39% по сравнению с 2015 годом и составило 11%.

При ответе на вопрос «Заметили ли вы изменение цен на продукты и услуги за последние 12 месяцев?» большинство опрошенных (75%) подчеркнули, что цены как на товары, так и на услуги заметно выросли. Самыми чувствительными к ценовым изменениям стали жители городов Урала (91%), Северного Кавказа (91%) и Центрального округа (87%). Число респондентов, считающих, что за двенадцать месяцев цены снизились, значительно выше на Дальнем Востоке (15%).

Методология исследования

Цели исследования — выявить наиболее удобные способы оплаты во время ежедневного шопинга и понять особенности поведения держателей банковских карт. Кроме того, было определено, как люди оценивают свое финансовое состояние в 2016 году. Также одной из задач стала оценка уровня осведомленности населения о современных бесконтактных технологиях оплаты. Опрос проводился в декабре 2016 года среди держателей карт из Москвы, а также городов России, численность населения которых превышает 250 тыс. человек. Респондентами выступали мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Результаты исследования отражают сравнительные данные трех опросов — за 2014, 2015 и 2016 года.

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