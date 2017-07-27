Мировой оборот рынка мобильных приложений в 2022 году достигнет $6,3 трлн. Такой прогноз опубликовала компания App Annie. Для сравнения, в прошлом году показатель объема рынка мобильной коммерции достиг $1,3 трл.

В качестве драйвера роста специалисты App Annie называют увеличение доли покупок товаров и услуг в мобильных приложениях гипермаркетов, такси и туристических сервисов, к которым люди все чаще «привязывают» свои банковские карты.

Несмотря на то, что в среднем люди не загружают на своим мобильные устройства новые приложения, в App Annie прогнозируют, что число их пользователей во всем мире в последующие 5 лет может удвоиться до показателя в 6,3 миллиарда человек. А вот время, потраченное людьми в приложениях, вырастет более чем вдвое, что скажется на росте оборота денег на рынке в целом. К 2021 году среднегодовые расходы в мобильных приложениях на человека вырастут с сегодняшних $379 до $1008 к 2021 году.

Большое влияние на статистику по мобильной коммерции, по данным App Annie, оказывают покупки через таких гигантов как Amazon и Alibaba, а также оплата сервисов Uber и путешествий, забронированных через приложения. Ожидаемые цифры также основаны на том, что люди переключатся с покупок в обычных магазинах на покупки через приложения. Как итог — на долю мобильной коммерции будет приходиться до 95% всего объема платежей к 2021 году.

Прогнозируется, что мобильная коммерция не только займет львиную часть рынка приложений, но и продемонстрирует самый высокий темп ежегодного роста в сегменте e-commerce — до 39%.

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