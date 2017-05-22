Тинькофф Банк опубликовал результаты исследования рынка кредитных карт России в первом квартале 2017 г. Статистика базируется на данных Банка России по кредитным картам физлиц с непросроченной задолженностью (кредиты до востребования и овердрафты).

В первом квартале 2017 г. впервые за два года рынок кредитных карт в России начал расти. Долгожданный рост составил 2,3% или 22,6 млрд руб. в абсолютном выражении. По данным исследования, на 1 апреля 2017 г. объем рынка кредитных карт составил 1 021 млрд руб. Рост рынка кредитования обеспечили два банка — Сбербанк и Тинькофф Банк. Остальные игроки рынка не улучшили своих позиций.

Рост рынка кредитных карт в течение квартала можно назвать равномерным, несмотря на снижение в феврале, так как февраль — традиционно месяц низкой деловой активности. Динамика рынка по месяцам выглядит следующим образом: в январе объем рынка увеличился на 12,4 млрд руб., в феврале — снизился на 1,9 млрд руб., в марте — увеличился на 12 млрд руб.

Основная причина роста рынка — уверенный рост портфелей Сбербанка и Тинькофф Банка. С начала года доля рынка Сбербанка выросла на 0,7 п.п. и составила 43,6%. Доля рынка Тинькофф банка выросла на 0,5 п.п. и составила 10,8%. Совокупная доля Сбербанка и Тинькофф Банка составила 54,3% или 554,7 млрд руб. в абсолютном выражении. Все остальные банки занимают 45,7% рынка или 466,5 млрд руб. в абсолютном выражении.

Крупнейшее сокращение доли рынка пережил Русский Стандарт Банк. В первом квартале 2017 г. его портфель сократился на 0,5 п.п. и составил 49,4 млрд руб.

По итогам первого квартала 2017 г. на рынке кредитных карт 32 организации с объемом портфеля более 1 млрд руб. Суммарная доля таких игроков составила 98,7%.

По итогам первого квартала 2017 года изменился состав лидеров рынка кредитных карт: портфель банка Бинбанк Кредитные Карты сократился на 0,8 млрд руб. Это позволило Райффайзенбанку войти в топ-10 игроков и занять 9 место с портфелем 15,5 млрд руб.

Портфель Сбербанка вырос на 17 млрд руб. до 444,9 млрд руб. Портфель Тинькофф Банка показал рост на 7,4 млрд руб. до 109,8 млрд руб. Альфа Банк стал третьим банком по абсолютному росту портфеля — портфель вырос на 1,8 млрд руб. и составил 74,5 млрд руб. Однако это не позволило ему увеличить долю рынка из-за роста самого рынка.

Лидером по относительному росту портфеля среди кредитных организаций с портфелем более 1 млрд руб. стал Почта Банк, увеличивший портфель на 20,2%, что в абсолютном выражении составило 1,04 млрд руб. Также продолжил расти и Банк Восточный Экспресс: к концу первого квартала 2017 г. его портфель вырос на 3% с начала года и составил 39,6 млрд руб.

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