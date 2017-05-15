Компания Mediascope изучила, как жители крупных городов России совершают электронные платежи. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом популярность платежей со смартфонов выросла. При этом с помощью мобильных приложений платят на 60% больше пользователей, чем через мобильные версии сайтов. Доля тех, кто предпочитает бесконтактную оплату, пока не превышает 8,6%.

Для большинства опрошенных онлайн-платежи вошли в привычку: за товары и услуги таким образом платят 91,5% российских пользователей интернета. 85,7% респондентов используют для оплаты компьютеры и ноутбуки, 68,3% — смартфоны.

Несмотря на то, что большинство по-прежнему платит с компьютера, доля тех, кто делает это с мобильных устройств, стремительно растет. Так, по сравнению с прошлым годом, на 8,6% больше пользователей мобильного интернета стали использовать смартфоны для денежных переводов, на 5,8% — для платежей по штрафам ГИБДД и налогам, на 5,3% — для оплаты ЖКУ.

Чаще всего люди платят с помощью интернет-банкинга (83% опрошенных платят хотя бы раз в год), банковских карт (82,8%) и электронных денег (66,3%). Три самых популярных способа онлайн-оплаты: «Сбербанк Онлайн», банковские карты и Яндекс.Деньги. Системы бесконтактных платежей — например Apple Pay и Samsung Pay — пока не так популярны (8,6% респондентов). Активнее всего пользователи оплачивают с их помощью заказы в интернет-магазинах, доставку еды, ЖКУ, сотовую связь, а также отправляют денежные переводы.

Многие платежные сервисы имеют собственные приложения для смартфонов или мобильные версии сайтов. Через приложения платит больше пользователей мобильного интернета, чем через мобильные версии сайтов. Часто мобильные пользователи платят одним и тем же способом как через приложения, так и через мобильные сайты. Это актуально не только для онлайн-покупок, сотовой связи и денежных переводов, но и для бытовых услуг: так, в приложениях ЖКУ оплачивают 31% респондентов, а через мобильные версии сайтов — только 16,4%.

Полную версию исследования можно найти по ссылке.

По материалам пресс-службы «Яндекс.Деньги»

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