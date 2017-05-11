В Канаде только 17% предприятий малого и среднего бизнеса пользуются возможностями электронной коммерции. К таким выводам пришли специалисты платежной системы PayPal. На этом фоне 80% канадцев совершали покупки в Интернете в 2015 году.

Компании из Канады, принимающие онлайн-платежи в дополнение к традиционным способам оплаты сообщили о среднем годовом доходе в размере $175 тыс. Аналогичный показатель у компаний, принимающих платежи только через Интернет, составляет в среднем $150 тыс.

Также, согласно исследованию, 83% канадских малых и средних предприятий вообще не принимают ни онлайновых, ни мобильных платежей. В свою очередь 71% респондентов из этой группы заявили, что они никогда не будут рассматривать возможность интернет-продаж.

Лишь 7% опрошенных канадских компаний малого и среднего бизнеса имеют сайты, поддерживающие прием онлайн-платежей, а 34% компаний, которые в настоящее время не принимают онлайн-платежи, не имеют планов по созданию веб-сайта вообще.

Главная причина негативного отношения канадских бизнесменов к электронной коммерции связана с обеспокоенностью по поводу предоставления стабильного уровня обслуживания (30%). Далее, по мере убывания значимости проблемы, следуют такие причины, как онлайн-мошенничество (21%), слабое понимание технологии (19%) и проблемы с распространением или доставкой (19%).

Прогнозируется, что к следующему году расходы канадцев в сфере e-commerce достигнут $42 млрд. Для сравнения, в мировом масштабе эта цифра ожидается на уровне $27 трлн к 2020 году.

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