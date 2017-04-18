Каждый пятый россиянин собирается получить платежную карту «Мир». Об этом свидетельствуют результаты опроса* Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«Доля респондентов, планирующих оформление платежной карты «Мир», согласно данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», составляет 20%. Уже являются пользователями данной карты 3% россиян», — говорится в отчете.

На этом фоне 70% россиян пока не намерены заводить карту «Мир»: из них 25% не видят в ней необходимости. Как отмечается в материалах ВЦИОМ, в значительной степени это связано с низким уровнем информированности: каждый пятый респондент (20%) из числа не планирующих обзавестись картой не понимает, для чего она нужна, еще по 17% респондентов говорят об отсутствии подробных сведений о ней или готовы обходиться уже имеющимися банковскими картами.

Также в исследовании отмечается, что столкнуться с необходимостью открытия карты «Мир» при этом могут две трети (64%) россиян. Именно такой процент респондентов в течение последнего года получали какие-либо бюджетные выплаты (пенсию, государственную стипендию, социальные выплаты и другие).

По данным опроса, несмотря на то, что держателями различных банковских карт являются 78% россиян, безналичные платежи пока не становятся наиболее распространенным способом оплаты. «Для большинства россиян приоритетными остаются наличные расчеты: 32% всегда расплачиваются только «живыми» деньгами, 27% — преимущественно наличными», — отмечает ВЦИОМ.

* В опросе «ВЦИОМ-Спутник», проведенном 24-26 февраля методом телефонного интервью, приняли участие 1800 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Источник: ВЦИОМ и ТАСС

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