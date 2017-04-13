Международный исследовательский центр MARC изучил, какие решения для приема онлайн-оплаты используют российские сайты и как за год изменились их предпочтения. Для этого компания проанализировала 116 тысяч сайтов, где россияне платят за товары и услуги.

За год число площадок, которые принимают онлайн-платежи, увеличилось на 32% — с 88 тысяч до 116 тысяч. «Такой рост обеспечили сайты, подключившие прием оплаты недавно, хотя они сами работают уже давно, — комментирует руководитель digital-направления MARC Станислав Касенков. — Сейчас онлайн-платежи востребованы даже в таких видах бизнеса, которые традиционно считаются офлайновыми: к примеру, в медицине, автосервисе, клининге, ремонтных, образовательных и коммунальных услугах».

Более 66% сайтов принимают онлайн-оплату через платежные агрегаторы*. 24% подключают отдельные платежные средства напрямую через провайдера — например, электронные кошельки. 13% настраивают интернет-эквайринг через банки, 7% — через платежные шлюзы**.

«Сайтов, на которых можно платить только с карт или другим единственным способом, очень мало: это несовременный и неэффективный подход, — говорит Станислав Касенков. — Большинство площадок принимают оплату через агрегаторы или сочетают их услуги с дополнительным платежным методом, который подключают напрямую».

Как сайты рунета принимают онлайн-платежи

На сегодняшний день российские сайты пользуются услугами порядка 100 платежных агрегаторов и шлюзов. Самый популярный агрегатор по итогам 2016 года — Яндекс.Касса: ее используют почти 30% сайтов. На втором месте — Robokassa: в конце прошлого года платежи через нее принимали более 10% площадок. Около 4,6% сайтов работают с Payeer, 4,2% — с UnitPay, примерно по 4% — у Wallet One и Interkassa, 3% — у PayAnyWay, по 2% — у RBK Money, PayMaster и Platron. Около 11% площадок работают с другими агрегаторами, среди которых PayU, Uniteller, PayOnline, Assist, IntellectMoney и ECommPay. На долю каждого из этих агрегаторов приходится 0–2% сайтов. Обычно площадки подключают их в качестве основного поставщика платежного решения или в дополнение к основному.

Топ-10 платежных агрегаторов рунета

По числу сайтов, которые к ним подключены

Исследование проводилось в январе — феврале 2017 года, сравнивались показатели за четвертые кварталы 2015 и 2016 гг. Учитывались сайты рунета, которые принимают онлайн-оплату. Для их отбора применялись методы машинного обучения.

*Платежный агрегатор — сервис, с помощью которого сайты могут принимать платежи разными способами: с карт, из электронных кошельков, через инвойсинг интернет-банков, мобильную коммерцию и так далее. Услугами агрегаторов пользуются сервисы разной величины. Некоторые агрегаторы работают и как платежные шлюзы.

** Платежный шлюз — сервис, который позволяет сайтам подключить прием оплаты только с банковских карт. Шлюзы популярны, например, у средних и крупных предприятий, которым нужен эквайринг напрямую от банка и не требуются другие средства платежа.

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