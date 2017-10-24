Первый в РФ страховой акселератор Insurtech Lab 2017 объявил об открытии приема заявок на участие.

В работе акселератора одновременно примут участие несколько страховых компаний: АльфаСтрахование, Сбербанк Страхование и другие. Стратегическим партнером программы выступила компания Accenture при организационной поддержке «Финтех Лаб».

Участие в программе позволит стартапам запустить реальные проекты с ведущими страховыми компаниями, пройти обучение и акселерационную программу с лучшими экспертами и менторами отрасли, получить консультации от лидера отрасли управленческого консалтинга — компании Accenture.

В ряду наиболее актуальных тем проектов для Insurtech Lab 2017: андерайтинг и оценка риска, анти-фрод, скоринг, кластеризация клиентской базы, компьютерное зрение, машинное обучение, искусственный интеллект, Big Data, блокчейн в страховании и геймификация.

«Наши акселераторы отличаются тем, что это реальная «пусковая площадка» для стартапов. Главным итогом программ становятся реальные пилотные проекты с ведущими финансовыми институтами», — отметил гендиректор «Финтех Лаб» Антон Арнаутов.

Очная программа акселерации пройдет в Москве и продлится три месяца. Старт программы 22 ноября.

Подать заявку на участие в Insurtech Lab можно до 12 ноября на сайте акселератора.

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