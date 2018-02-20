Платежная система QIWI представила краудфандинговую платформу Fundl для сбора средств на разработку и запуск независимых проектов. Об этом сообщает ресурс vc.ru со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника онлайн-издания, первоначально Fundl сосредоточится на проектах в области театра, кино, музыки, игр, техники и электроники. В дальнейшем на площадке появятся категории «Дизайн», «Экология» и DIY.

Разместить проект на Fundl может любой совершеннолетний житель России, зарегистрированный в сервисе QIWI-Кошелек. Проекты на сайте публикуются на срок от 30 до 90 дней после предварительной модерации. При этом максимальный объем финансирования не может превышать 10 млн рублей.

Поддержать проект можно, переведя деньги через QIWI-Кошелек, терминалы QIWI, а также с банковских карт. Плату за размещение или перечисление средств сервис не взимает. Зарабатывать Fundl планирует на комиссии за вывод собранных денег с QIWI-Кошелька: 2% + 50 рублей.

В случае неудачи краудфандингового проекта все пожертвования возвратятся спонсорам, уверяют в QIWI. По мнению представителей платежной компании, это освобождает участников от риска потерять деньги и остаться без конечного продукта.

Напомним также, что в ноябре QIWI запустила сервис для сбора средств во время прямых трансляций QIWI Donate.

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