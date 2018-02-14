Платежный сервис QIWI восстановлен после сбоя
13 февраля вечером в популярном платежном сервисе QIWI произошел технический сбой. Однако уже через несколько часов сотрудники компании отчитались о полном устранении неполадок и восстановлении работоспособности системы.
«Все задержанные платежи и переводы уже летят по своим адресам. Мы получили почти 5 тысяч комментариев — спасибо вам за поддержку и терпение. А мы пошли думать, как сделать жизнь серверов долгой и шелковистой», — отметили в QIWI.
Клиенты QIWI, в частности, сообщали о проблемах, связанных с работой мобильного приложения и веб-сайта сервиса. Также поступали жалобы на невозможность совершить оплату.
Причиной случившегося в компании назвали перебои в работе сервера, произошедшие во время планового обновления.
По материалам Banki.ru