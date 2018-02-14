13 февраля вечером в популярном платежном сервисе QIWI произошел технический сбой. Однако уже через несколько часов сотрудники компании отчитались о полном устранении неполадок и восстановлении работоспособности системы.

«Все задержанные платежи и переводы уже летят по своим адресам. Мы получили почти 5 тысяч комментариев — спасибо вам за поддержку и терпение. А мы пошли думать, как сделать жизнь серверов долгой и шелковистой», — отметили в QIWI.

Клиенты QIWI, в частности, сообщали о проблемах, связанных с работой мобильного приложения и веб-сайта сервиса. Также поступали жалобы на невозможность совершить оплату.

Причиной случившегося в компании назвали перебои в работе сервера, произошедшие во время планового обновления.

По материалам Banki.ru

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