Сервис приема платежей «Яндекс.Касса» обновил Личный кабинет: в нем появились новые возможности для выставления счетов и работы с данными клиентов. Обновление рассчитано как на крупные, так и на небольшие компании, сообщается в пресс-релизе компании.

Теперь компании и предприниматели смогут выставлять покупателям счета любым удобным методом — по e-mail, в SMS или через популярные мессенджеры. Раньше это можно было сделать только первым способом. Например, теперь продавец интернет-магазина сможет выставить счет по SMS прямо во время разговора с клиентом по телефону — или сделать это в мессенджере, не покидая чата с покупателем.

Также в Личном кабинете теперь можно собрать заказ и сразу отправить покупателю платежную ссылку. Это удобно, когда клиент предпочитает оформлять заказы через менеджера или, к примеру, когда товар нужного цвета отсутствует на сайте. Кроме того, теперь в Личном кабинете можно одним кликом создавать копии счетов, менять в них реквизиты плательщиков и отправлять разным людям.

Согласно статистике, сервисом выставления счетов через Личный кабинет Яндекс.Кассы пользуются производители одежды, детских и спортивных товаров, косметические бренды, крупные мебельные и продуктовые интернет-магазины.

«Компании часто теряют покупателей просто потому, что не могут предложить им быстрый и удобный способ оплаты. С обновлением Личного кабинета Яндекс.Кассы — это больше не проблема. Отправка выставленных счетов по почте, в смс или мессенджерах позволяет успешно продавать товары и услуги, даже если у компании нет своего сайта. Некоторые компании даже используют сервис Личного кабинета как CRM-систему. Ведь здесь можно видеть статусы оплат, вести базу товаров и покупателей, удобно искать и фильтровать счета» , — комментирует менеджер по развитию продуктов Яндекс.Кассы Руслан Фомичев.

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