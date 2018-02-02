Google планирует объединить все свои платежные сервисы под единым брендом Google Pay. О желании интернет-корпорации собрать воедино собственный платежный инструментарий сообщает Techcrunch. Цель — упростить жизнь конечным пользователям.

По словам вице-президента по управлению продуктами Google Пали Бхата, речь идет скорее о ребрендинге, чем об изменениях в функционале или внедрении новых технологий. Обновленный Google Pay объединит в себе сервис мобильных платежей Android Pay и систему Google Wallet.

Таким образом, интернет-гигант собирается максимально упростить процесс оплаты для своих клиентов. При этом данные обо всех транзакциях будут храниться в одном месте, к которому можно будет максимально легко получить доступ с любого устройства.

«В ближайшие несколько недель вы увидите, что Google Pay появился везде, во всех продуктах Google», – подчеркнул г-н Бхат.

В качестве средства оплаты Google Pay появится и в партнерских сервисах Google: Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart. У некоторых из них пользователи обновленного платежного бренда смогут получить скидки.

По материалам Techcrunch и Оборот.ру

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