В июле 2017 года платежный сервис Comepay объявил о создании отдельного проекта по аренде онлайн-касс в облаке для интернет-торговли под названием «Чек Онлайн». Данное решение стало экономичным вариантом для электронной коммерции, предусматривающее быстрый переход на систему фискального учета в соответствии с требованиями 54 федерального закона о применении контрольно-кассовой техники.

Начиная с 2006 года Comepay являлась не только платежной системой, но и производителем собственной контрольно-кассовой техники, которая применялась в терминалах компании.

«После внесения правок в 54-ФЗ мы задумались над тем, чтобы выделить в отдельное направление производство и реализацию контрольно-кассовой техники для ритейла и электронной коммерции под отдельным брендом «Чек Онлайн»», — комментирует генеральный директор Comepay Игорь Лабазов.

Первый продукт от Comepay, который вышел на рынок под брендом «Чек Онлайн» — сервис по аренде онлайн-касс для интернет-торговли. Это решение стало новым экономичным вариантом для многих интернет-магазинов, которое подразумевает быстрый переход на систему фискального учета по требованиям 54-ФЗ.

Напомним, что с 1 февраля 2017 года вся контрольно-кассовая техника должна иметь доступ к выходу в интернет и передавать данные в ФНС через ОФД и клиенту по почте или SMS. Данные нововведения коснулись всех организаций, реализующих свои товары или услуги с использованием кассовой техники. При этом есть возможность взять кассовую технику в аренду.

На сегодняшний день в реестр федеральной налоговой службы внесены сведения о трех кассах, реализуемых под брендом «Чек Онлайн»: «РП Система 1 ФС» — для интернет-магазинов и онлайн платежей; «Кассир 57Ф» — для предприятий с офлайн торговлей и небольшим потоком клиентов; и «РП Система 1ФА » — для платежных терминалов, вендинговых аппаратов, паркоматов, различных киосков самообслуживания.

«В число наших клиентов входят малые, средние и крупные предприятия, осуществляющие прием платежей в интернете из разных сегментов рынка: интернет-магазины, коммунальные службы, страховые компании, сотовые операторы, предприятия культуры и спорта , — рассказывает руководитель проекта «Чек Онлайн» Константин Шитиков. — Для удобства наших пользователей мы также предлагаем подключение к нашему партнеру-оператору фискальных данных «Первый ОФД». По желанию, клиент может сам выбрать любого другого ОФД. Кроме того, мы учли бизнес-потребности наших клиентов и обеспечили интеграцию сервиса «Чек Онлайн» с самыми популярными CMS-платформами и платежными системами, информация о которых постоянно пополняется на нашем сайте chekonline.ru. Мы уверены, что интернет-торговцы по достоинству оценят наш инновационный продукт».

По статистике через сервис «Чек Онлайн» в среднем пробивается и передается в ОФД до 300 тысяч кассовых чеков ежедневно. Необходимое количество касс для магазинов зависит напрямую от объемов информации, передаваемой в налоговую службу. На сайте есть доступные инструкции и рекомендации по подключению, а также калькулятор для расчета необходимого количества касс.

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