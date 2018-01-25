Платежный сервис «Яндекс.Деньги» начал показывать статус надежности компаний, услуги которых можно оплатить по квитанции. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Прежде чем оплатить счет по квитанции, клиент теперь увидит один из трех статусов: организация здорова, в процессе ликвидации или ликвидирована. Также сервис подскажет, не устарели ли реквизиты организации, которой он, например, регулярно платит за коммунальные услуги.

Новая возможность появилась благодаря сотрудничеству Яндекс.Денег с DaData.ru. Это сервис, который напрямую работает с ФНС и каждый день получает свежие данные о компаниях. Всего в базе DaData.ru около 24 миллиона компаний, филиалов и индивидуальных предпринимателей, в том числе в статусе ликвидированных.

«Некоторые из нас годами оплачивают коммуналку и не замечают, что, например, произошла реорганизация или смена ТСЖ. Если компания находится в процессе банкротства или уже не существует, ваш платеж может уйти в никуда — и за его просрочку будет начисляться пеня. С услугой проверки квитанций пользователи Яндекс.Денег смогут этого избежать», — комментирует менеджер направления городских платежей Яндекс.Денег Олеся Парфенчук.

Посмотреть статус конкретной компании можно на сайте Яндекс.Денег в разделе «Квитанции». Для этого достаточно ввести ее название или ИНН. Если с организацией все в порядке, пользователь сможет оплатить ее услуги любым удобным способом. Если компания на стадии ликвидации, сервис также поможет заплатить, но предупредит, что с организацией что-то не так. Счет от ликвидированной компании оплатить не получится.

С помощью Яндекс.Денег квитанции за прошлый год оплатило на 32% больше пользователей, чем за 2016 год. Средний чек — 3109 рублей.

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