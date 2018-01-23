Mail.ru Group анонсировала бета-версию площадки для покупки и продажи предметов и других цифровых товаров в онлайн-играх с возможностью вывода денег. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новый маркетплейс под названием LootDog позволит пользователям по всему миру совершать быстрые сделки с внутриигровыми товарами, а также покупать ключи, ПИН-коды и пр. Сообщается, что это первая интернет-площадка, где игроки могут вывести средства на свои банковские карты из личного кабинета.

На сегодняшний день LoopDog работает в тестовом режиме и пока только в России. В дальнейшем планируется увеличение количества доступных игр и товаров, а также расширение функционала и выход биржи на международный рынок.

Добавим, что решение о разработке данного проекта было принято в 2016 году после опроса участников бета-тестирования MMORPG Revelation. Тогда более 74% респондентов поддержали идею создания официальной торговой площадки с возможностью вывода денежных средств.

По материалам Mail.ru Group и Shopolog

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