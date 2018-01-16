Раньше приобрести билеты на международные поезда на территории Украины можно было только за наличные.

С сегодняшнего дня рассчитаться за билеты в международных кассах «Укрзализныци» можно платежными картами. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления общества Евгений Кравцов в социальной сети Facebook.

Услуга стала возможна после устранения несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами. Сейчас, по словам Кравцова, «Укрзализныця» планирует расширять сеть международных железнодорожных касс.

Добавим, что после получения безвизового режима с Европой «Укрзализныця» значительно увеличила число международных поездов. На сегодня поездами украинского железнодорожного ведомства можно путешествовать в 7 стран Европейского Союза.

В 2017 году в международном сообщении Украина – ЕС «Укрзализныця» перевезла в 5,5 раз больше пассажиров, чем в 2016-ом. За 11 последних месяцев поездами за границу путешествовали 205 тыс. пассажиров.

По материалам Униан

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