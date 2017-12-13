С сегодняшнего дня на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) введен новый сервис — оплата начислений одним платежом. Пока функция доступна в пилотном режиме и только для налоговых начислений. Об этом говорится на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее каждый счет приходилось оплачивать отдельно, подтверждая платеж. После введения нового сервиса начисления можно оплатить одной транзакцией. Платеж разделяется по операциям уже после оплаты — на стороне ЕПГУ и банка. Сервис предусматривает возврат денег пользователю, если часть платежа не будет принята начисляющей стороной. Оплата проводится с помощью банковской карты, электронного кошелька или счета мобильного телефона без комиссии.

«При планировании нового функционала Единого портала госуслуг мы в первую очередь ориентируемся на удобство использования портала и потребности граждан. За прошедший год через форму обратной связи поступило много предложений по реализации функционала оплаты нескольких начислений одной операцией. Мы эти предложения учли», — сказал директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

Сейчас в личные кабинеты пользователей на ЕПГУ загружаются налоговые начисления, судебные задолженности и начисления за нарушения правил дорожного движения. После успешной проверки сервиса оплаты налоговых начислений одним платежом функционал будет расширен на штрафы ГИБДД и задолженности ФССП России.

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