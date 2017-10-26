Сервис «Тинькофф Оплата» интегрировался с чатом для бизнеса JivoSite. Об этом говорится в пресс-релизе Банка Тинькофф. Таким образом клиенты Тинькофф Оплаты отныне могут консультировать покупателей и принимать оплату непосредственно в чате JivoSite на своем сайте.

JivoSite позволяет подключать чат на сайте онлайн-магазина, в котором операторы консультируют покупателей. С помощью JivoSite онлайн-магазины принимают и отвечают на сообщения, отправленные покупателями через Telegram, ВКонтакте, Facebook и других соцсетях и мессенджерах — все через один интерфейс.

Благодаря интеграции с Тинькофф Оплатой, операторы интернет-магазинов могут принимать оплату в чате JivoSite. Кнопка «Оплатить» появляется прямо в чате после того, как покупатель выберет товар, а продавец создаст счет на оплату. После оплаты товара продавец и покупатель получают уведомление об успешной оплате.

Если интернет-магазин пользуется чатом JivoSite без функции оплаты, то ее можно подключить, воспользовавшись инструкцией для клиентов Банка Тинькофф.

Напомним также, что клиенты сервиса «Тинькофф Оплата» по-прежнему могут выставлять счета в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru и отправлять их покупателям по электронной почте, в мессенджерах или социальных сетях.

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