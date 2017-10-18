С сегодняшнего дня держателям корпоративных карт Mastercard Промсвязьбанка (ПСБ) стала доступна бесконтактная технология мгновенной оплаты Apple Pay. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Корпоративные карты ПСБ позволяют оплачивать представительские, командировочные и прочие расходы, в том числе, платить в интернете, и многое другое. Оформить такую карту можно дистанционно в интернет-банке ПСБ для юридических лиц.

Технология Apple Pay была запущена для клиентов-физлиц, владельцев карт Mastercard в июле 2017 г. При добавлении дебетовой или кредитной карты в Apple Pay ее номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и хранится на смартфоне пользователя. Каждая транзакция авторизуется благодаря одноразовому секретному коду.

Напомним, что расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно смартфоном iPhone 6 и более новыми моделями, а также iPhone SE и Apple Watch. Также Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID. При оплате покупок в Safari или приложениях Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях смартфона, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях планшетов.

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