Теперь любой желающий, даже не являясь клиентом Почта Банка, может не тратить дополнительные средства на оплату комиссий. Как уточняется в пресс-релизе Почта Банка, комиссия не будет взиматься при перечислении денег в категориях «Коммунальные услуги», «Телефония», «Охранные системы» и «Образование» до 28 декабря 2017 года.

Кроме того, в мобильном приложении можно выбрать нужного поставщика по фотографии квитанции. Все, что необходимо — сфотографировать документ. Система сама распознает получателя платежа и подставит реквизиты. От клиента потребуется только проверить данные, вписать необходимую сумму и завершить операцию.

Оплатить услуги в мобильном приложении «Почта Банка» можно, нажав на иконку «Рубль» после авторизации. Далее нужно перейти во вкладку «Оплатить» и сделать фотографию квитанции или выбрать поставщика в соответствующем разделе, указав сумму перевода. Для совершения оплаты в интернет-банке необходимо пройти авторизацию (новым пользователям – зарегистрироваться), перейти во вкладку «платежи и переводы» и выбрать необходимого поставщика.

Любой перевод подтверждается квитанцией в формате pdf-файла. Также предоставляется возможность настройки регулярных платежей по определенным реквизитам с помощью специальных шаблонов.

«Обеспечение доступности финансовых услуг жителям любого уголка России – одна из приоритетных задач, стоящих перед «Почта Банком». Теперь возможно легко, просто и быстро (процесс оплаты займет не больше минуты) совершать текущие платежи в адрес абсолютно любого поставщика услуг, не выходя из дома и не переплачивая. Воспользоваться предложением можно, даже не являясь клиентом «Почта Банка». Достаточно, скачав приложение или зарегистрировавшись в мобильном банке, перевести средства на онлайн-карту, с которой можно совершать любые платежи», — отметила вице-президент Почта Банка Анастасия Масленникова.

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