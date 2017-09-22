Провайдер онлайн-платежей Payture объявил о запуске поддержки решения Payment Request API от Google. Оно позволяет буквально в один клик использовать платежные данные, хранящиеся в браузере пользователя. В компании уверяют, что это первый опыт внедрения такого рода в России.

Новое решение разработано совместными усилиями таких интернет-гигантов, как Google, Microsoft, Facebook и Mozilla в рамках Консорциума Всемирной паутины (W3C). Применение Payment Request API упрощает процесс оплаты для пользователя на сайтах, делая его «бесшовным», подчеркивается в пресс-релизе Payture.

Более того, решение способствует повышению конверсии мобильного трафика, где самостоятельный ввод данных по-прежнему является главным препятствием для покупки. Именно по этой причине две трети заказов с мобильных устройств сегодня завершаются отказом.

Коммерческие сайты смогут интегрировать новый API благодаря открытой спецификации. Сейчас решение работает в браузерах Edge и Google Chrome версии 61.03, но в скором времени станет доступно и в других браузерах.

Интеграция, проведенная Payture, позволяет по умолчанию добавить новый инструмент на платежные страницы интернет-магазинов, подключенных к платежному сервису. Отдельной интеграции между интернет-магазином и Google не требуется.

«Payture первым на рынке внедряет новые инструменты, которые упрощают оплату и увеличивают конверсию наших клиентов. Сейчас мы подключаем Payment Request API по умолчанию в платежном шаблоне Payture, чтобы мерчантам не нужно было самостоятельно интегрировать новое решение. Первыми из наших клиентов подключился Dota2.Market — на их сайте уже есть возможность быстрой оплаты без утомительного заполнения полей платежной формы. В ближайшие дни мы обновим шаблоны других клиентов, включая OneTwoTrip, Lamoda и других лидеров российского e-commerce», — отметил коммерческий директор Payture Руслан Маннанов.

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