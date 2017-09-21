В первом полугодии 2017 года россияне оплатили онлайн задолженностей по судебным производствам на сумму более 1,2 млрд рублей. Это на треть больше показателя аналогичного периода 2016 года. Такие данные глава ФССП РФ Дмитрий Аристов привел во время своего выступления на VIII Международной научно-практической конференции судебных приставов в Суздале.

По его словам, посещаемость банка данных исполнительных производств на сайте ФССП, где граждане, не выходя из дома, могут проверить, есть ли у них долги, ежегодно увеличивается. Если в первом полугодии прошлого года было порядка 37 миллионов посещений, то за первые шесть месяцев текущего года этот показатель вырос более чем до 54 миллионов.

Главный судебный пристав страны добавил, что увеличение посещаемости сервиса повлияло и на увеличение суммы погашенной задолженности с использованием современных способов оплаты – сайта, мобильного приложения и приложения в социальных сетях.

«По статистике, в первом полугодии 2016 года сумма оплат при помощи платежных систем составила более 900 миллионов рублей. В первом полугодии 2017 года сумма оплат при помощи платежных систем составила более 1,2 миллиарда рублей», — отметил он.

Аристов рассказал, что на сегодняшний день должники имеют возможность оплатить свою задолженность с помощью 10 платежных систем, подключенных непосредственно к банку данных, с мобильных устройств при помощи приложения «ФССП», через личный кабинет «Сбербанк Онлайн», в также через различные терминалы и банкоматы моментальной оплаты.

Кроме того, по его словам, в банке данных исполнительных производств есть возможность загрузить квитанцию для оплаты через банк.

«Общее количество граждан, воспользовавшихся услугами онлайн-оплаты и формирования квитанций, составило более 2,6 миллиона. В 2017 году планируется подключение дополнительных платежных систем к банку данных исполнительных производств и увеличение суммы оплаченной задолженности по исполнительным производствам более 2,3 миллиардов рублей», — добавил Дмитрий Аристов.

По материалам РИА Новости

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